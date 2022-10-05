В Базар-Коргонском районе открылось малое предприятие по производству мыла

В Базар-Коргонском районе открылось малое предприятие по производству мыла.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

По данным пресс-службы, Айгуль Жуманазарова получала пособия от министерства труда, но в тоже время на протяжении последних двух лет она изучало мыловарение с целью открыть собственное дело.

"Однако средств и возможностей у Айгули не было, и узнав о проекте "Социальный контракт", она одна из первых в районе подала заявку и получила грант в 100 тысяч сомов. Теперь она владеет малым бизнесом и в день производит 1000 единиц мыла.

Отметим, сегодня 4 октября 50 малоимущих семей Базар-Коргонского района получили сертификаты на 100 тысяч сомов для запуска собственного дела от рук заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции КР Жылдыз Полотовой. На торжественном мероприятии также приняли участие аким района Сатыбалдиев Джанузак, начальник районного управления труда, социального обеспечения и миграции Калматов Мунарбек и представитель ВПП ООН Асанов Самаган.



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