Программа «Депозит молодого учителя» в Бишкеке охватывает более 300 человек

Для сокращения нехватки кадров в Бишкеке реализуется программа «Депозит молодого учителя», в ней участвует более 300 человек.

Об этом 24.kg сообщил замначальника управления образования Данияр Абдуазизов.

По его словам, проект рассчитан на молодых специалистов, которые окончили вуз и устроились на работу в столичные школы. Ежемесячно на их личный счет перечисляются денежные средства из местного бюджета. Сумма варьируется, увеличиваясь с каждым годом. В случае декретного отпуска программа приостанавливается, а после выхода учителя на работу возобновляется. За три года начисляется более 80 тысяч сомов. После трех лет непрерывной работы участники программы имеют право снять депозит и распоряжаться им на свое усмотрение.



Данияр Абдуазизов отметил, что после завершения программы примерно 80 процентов участников остаются работать в школе.

По его данным, в Бишкеке трудится более 7 тысяч учителей, вакансий на начало учебного года было 235.

«По сравнению с прошлым годом вакантных мест стало меньше. Показатель стабильно держался на уровне 270-280. Сокращение дефицита кадров произошло за счет повышения зарплаты, — сказал Данияр Абдуазизов. — При этом программа выполняется полностью, уроки ведутся за счет замены учителей либо совместительства (когда почасовики работают в разных школах). Работаем также тесно с университетами, которые готовят педагогов, принимаем выпускников по направлению».

Ранее в Минобразования заявили о нехватке более 800 учителей в школах республики.



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