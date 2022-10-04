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В Ала-Буке государству возвращен земельный участок стоимостью 9,5 млн сомов

Прокуратурой Ала-Букинского района Жалал-Абадской области государству возвращен земельный участок площадью 0,12га стоимостью 9 млн 536 тысяч сомов.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По данным пресс-службы, проверкой установлено, что в 2009 году бывшие должностные лица Ала-Букинского айыл окмоту в нарушение требований земельного законодательства незаконно продали муниципальный земельный участок мерою 0,12га за 15 570 сомов.

"В целях возврата указанного земельного участка в муниципальную собственность, прокуратурой района внесено предписание об устранении нарушений закона на имя главы Ала-Букинского айыл окмоту, по результатам которого земельный участок принят на баланс айыл окмоту".


 

URL: https://www.vb.kg/423234

           

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