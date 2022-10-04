Изнасилование 13-летней милиционерами: суд вынесет приговор четвертому обвиняемому

Сегодня, 4 октября, в Первомайском райсуде Бишкека рассматривают еще одно уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки.
Отметим, что уголовное разбирательство проводилось в закрытом режиме в связи с тем, что дело касается половой неприкосновенности несовершеннолетней.
На скамье подсудимых - 19-летний М. уулу М., он работал официантом в одном из кафе города.
В ходе прений сторон гособвинитель просила признать подсудимого виновным по статье "Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" УК КР и назначить ему 9 лет лишения свободы.
Адвокат потерпевшей стороны просит максимального наказания, предусмотренного в статье, которую вменяют подсудимому.
Напомним, судебный процесс по первому уголовному делу об изнасиловании 13-летней девочки начался 8 июля. Само преступление было совершено в феврале 2022 года. В марте задержали подозреваемых.
По подозрению в совершении преступления были задержаны два милиционера - сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы. Еще один соучастник - охранник рынка "Дордой". Также в Первомайском райсуде рассматривалось дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании - официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом. Их приговорили к 10 и 15 годам лишения свободы.
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