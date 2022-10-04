Тазабек Икрамов: На самом ли деле аэропорты арендовали на 49 лет?

"Сейчас нет, но намерение есть?" - уточнил Икрамов.

Депутат Тазабек Икрамов интересуется, на самом ли деле аэропорты в Бишкеке и Оше передали в аренду на 49 лет. Об этом он спросил сегодня, 4 октября, на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров ответил, что Министерство экономики и IFC (International Finance Corporation) подписали соглашение о разработке ТЭО.

"Другие компании также предлагают инвестиционные проекты. На сегодняшний день поступили предложения от компаний Турции, ОАЭ и России. Но информация о передаче аэропортов на 49 лет неверная. Каждое предложение рассматривает специально созданная комиссия. О своем решении она сообщит дополнительно", - отметил он.

"Сейчас нет, но намерение есть?" - уточнил Икрамов.

По словам Бакирова, аэропорты будут работать в рамках закона о государственно-частном партнерстве или передачи в управление.

Депутат предложил комитету взять данный вопрос на контроль. "Сейчас уже сложно вылететь из страны, устанавливают свои цены. Есть опасность, что лишимся стратегических объектов", - добавил он.



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