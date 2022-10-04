Депутат чиновникам: Не работаете - уходите. Не надо страну тянуть назад!

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству на заседании 4 октября рассмотрел отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.

По словам заместителя министра финансов Улана Даникеева, в 2021 году номинальный ВВП составил 723,1 млрд сомов, по сравнению с 2020 годом вырос на 12%. Налоговые выплаты "Кумтора" составили 10,4 млрд сомов, из них 2,8 млрд до введения в компании временного управления.

Таможенные платежи в рамках ЕАЭС были осуществлены на 22,1 млрд сомов: Россия выплатила 19,4 млрд, Казахстан - 1,2 млрд, Беларусь - 1 млрд, Армения - 200 млн сомов.

Аудитор Счетной палаты Алимжан Байгазаков добавил, что аудит ЗАО "Кумтор голд компани" пока не завершен, необходимо еще 10-15 дней.

Депутат Бактыбек Чойбеков поинтересовался, каков государственный долг Кыргызстана, сколько процентов добавляется к основной сумме и на какие сферы средства направляются.

"Если идут в бюджет, на социальные объекты - это плохо. Надо направлять на производство", - отметил он.

Даникеев ответил, что долг составляет $5 млрд 150 млн 94 тыс., 83% - внешний, 16% - внутренний.

"Процентная ставка зависит от партнеров. В основном от 0,1 до 2%. Средний - 1,2%. Около 80% средств идут на энергетику и транспорт, на строительство дороги, инфраструктурные проекты", - добавил замминистра.

Однако Чойбеков заявил, что к основной сумме добавляют не 2%, а 6-8%. По какой причине, спросил он.

"Рассчитывается курсовая разница. Ежегодно устанавливается курс, с учетом которого высчитывается выплата", - сказал Даникеев.

"Это неудовлетворительный ответ. Если не знаете, так и говорите. В 2010-м Россия простила долг в 700 млн, Турция - 60 млн. Из-за коронавируса сейчас прощают долги?" - спросил депутат.

"Долг перед немецким банком KfW обменяли и выплачиваем 14,9 млн евро Госипотечной компании для дальнейшего строительства. С Парижем ведем переговоры о списании от 3 до 7 млн евро. Второе направление - обмен внешнего долга на развитие биосферы. Всемирный и Европейский банки переговоры ведут удачно, с китайским банком - с натяжкой. Мы стараемся найти много вариантов обмена долга на те средства, которые были бы направлены в экономику страны. Переговоры идут, но пока ни один донор не простил долг", - отметил Даникеев.

Чойбеков заявил, что каждый из депутатов и чиновников должен четко выполнять свою работу, только так они смогут внести вклад в развитие республики. "За 9 месяцев я не услышал нормального, четкого ответа. Средства берете на строительство дорог, говорите, что заканчиваете. Но когда закончите? Зима на носу, минусовая температура. Не берите больше средств. Отдайте средства на другие сферы. В прошлый раз сказали, что утвердите коэффициент строительства, до сих пор не сделали. Объекты, которые завершили на 95%, не можете никак сдать в эксплуатацию. Не можете работать, уходите! Пусть придут те, кто сможет. Или так и будете страну назад тянуть? Или все поможем президенту, или все должны уйти. Совесть же должна быть", - возмутился он.

Байгазаков в свою очередь сообщил, что с 1992 года Кыргызстан взял у международных доноров $11,4 млрд: 3,3 млрд - грант, 8,1 млрд - кредит. Долг Кыргызстана на 31 декабря 2021 года составил $5,150 млрд: 4,298 млрд - внешний, 852 млн - внутренний.

"В 2024-2028 годах будет пик выплат, с 2029 года пойдет снижение. 29 млрд сомов составило обслуживание долга в прошлом году. 20 млрд сам долг, 9 млрд - проценты", - добавил аудитор.



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