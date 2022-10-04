Азамат Исраилов: Только 22 автошколы по всей стране отвечают требованиям

Такую работу ранее никто не проводил
С переходом автошкол от Министерства образования и науки в Министерство внутренних дел сократилось количество дорожно-транспортных происшествий и погибших в авариях. Об этом сегодня, 4 октября, на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД Азамат Исраилов.
По его словам, за 8 месяцев 2022 года произошло на 8,9% ДТП меньше, чем в 2021 году, количество погибших сокращено на 31,3%. С января по август этого года погибли 379 человек, в прошлом году - 552, а всего за 2021 год погибли 868 человек.
"Те, кто сдает экзамен, всего 20%. Остальные 80% переучиваются и сдают экзамен снова. По всей республике до февраля работали 270 автошкол, и только 22 из них отвечают необходимым требованиям. 33 школы мы закрыли, есть такие школы, деятельность которых приостановлена на 90 дней. Такую работу ранее никто не проводил", - отметил Исраилов.
Он добавил, что основная часть ДТП произошла в Бишкеке - 1 774 случая, на втором месте большие трассы: Бишкек - Ош, Бишкек - Нарын - Торугарт, Балыкчы - Ананьево - Каракол.
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