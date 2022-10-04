Мужчина ранил камнем ребенка. Мать обидчика простила

2 мая ранее судимый, временно неработающий А.А. шел от магазина в городе Каинды в направлении своего дома.
Был он пьян. Увидев, что около забора его дома стоит соседский ребенок, ни с того ни с сего – как сформулировал следователь, из хулиганских побуждений – бросил в ребенка камень.
Камень попал в переносицу. А.А., кроме прочего, обматерил покалеченного (ребенок травму получил, к счастью, не очень серьезную, но ощутимую) мальчика и его мать...
Когда это дело рассматривалось в Панфиловском районном суде, законный представитель потерпевшего ребенка – его мать Ч.Э. заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования обидчика. Сказала, что она с ними помирилась м претензий к подсудимому не имеет – ни материальных, ни моральных.
А.А. в суде полностью признал свою вину, раскаялся и просил поддержать ходатайство потерпевшей стороны. Что суд и сделал.
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