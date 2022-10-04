Садыр Жапаров и "Кумтор". Стало известно, о чем рассказал Тенгиз Болтурук судьям

Супруга Тенгиза Болтурука на официальной странице своего мужа опубликовала его письмо для судебной коллегии Бишкекского городского суда.

В этом письме раскрываются некоторые детали деятельности Тенгиза Болтурука за последние два года.

Напомним, что Бишкекский городской суд сегодня, 3 октября, оставил в силе решение суда предыдущей инстанции. Поэтому Тенгиз Болтурук останется под стражей до 10 ноября этого года.

"Я вернулся на свою родину в октябре 2020 года по приглашению Садыра Жапарова, чтобы помочь ему вернуть "Кумтор" нашему народу и возглавить его до полной стабилизации обстановки. Садыр Нургожоевич, Акылбек Узакбаевич и я, втроем, проделали масштабную и кропотливую работу и без всякой национализации юридически грамотно на все 100% вернули Кыргызстану акции "Кумтора". Я с самого начала и до последнего дня 2 августа 2022-го, до момента передачи 100% акций КГК, координировал и участвовал во всех переговорных процессах с "Центеррой" и выполнил задание президента и свой гражданский и человеческий долг перед народом. Несмотря на то что "Центерра" подала на меня в суд в провинции Онтарио с целью отстранить меня любыми путями от руководства в "Кумтор голд компани" (КГК). Исполняя решение суда, я подал заявление в правительство КР в июне 2021 года об отказе временно возглавлять управление "Кумтором". Но решением кабмина, подписанным Мариповым У. А., я был обязан выполнить это как гражданин КР и продолжить руководство "Кумтором". Я рискнул своей незапятнанной деловой репутацией в 35 лет и продолжил руководство КГК. Суд в Онтарио оштрафовал меня на 310 тысяч долларов за невыполнение их решения, и данный суд до сих пор не закончен. Теперь меня судит кыргызский суд. Из меня хотят сделать политическую фигуру.

За время управления "Кумтором" с 17 мая 2021 года по 13 августа 2022 года проделана колоссальная работа по устранению технических, экологических проблем и значительному снижению производственных затрат на "Кумторе". Были расторгнуты десятки коррупционных договоров и остановлены кражи ГСМ и других материалов. Только за 7,5 месяца 2021 года смогли снизить наши затраты на 104 млн долларов, или на 16,1%. Это самый высокий показатель в мире для любой компании за такой короткий срок. Все финансовые результаты "Кумтора" проверены и на 100% подтверждены аудитом международной компании Ernst & Young. Никаких финансовых нарушений они не нашли. Полный аудиторский отчет представлен в августе кабмину.

Все мои дети и супруга получили кыргызское гражданство в прошлом году. Сейчас трое моих детей-школьников ходят в бишкекские школы. Моя супруга в положении и на сегодня безработная домохозяйка. Ни я, ни моя семья не собираемся уезжать с родной земли, как бы ни хотела этого оппозиция и те, кому я перекрыл коррупционную кормушку на "Кумторе". Я рискую своей жизнью, жизнью членов моей семьи. Меня два года пытаются запугать, но я не отступлюсь от поддержки нынешних реформ нашего президента и кабмина и готов продолжить помогать стране в запуске новых проектов и привлекать серьезные инвестиции.

Я, как гражданин Кыргызстана, надеюсь и верю в правосудие и справедливое решение в сложившейся ситуации. За этим следит не только Кыргызстан, но и мировая пресса.

Я прошу вас учесть все вышеназванные обстоятельства и отпустить меня под домашний арест на время расследования. Я готов активно продолжать сотрудничать со следствием", - говорится в письме.

Напомним, 15 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура задержала Тенгиза Болтурука, бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор голд компани", а ныне главу нацхолдинга "Наследие великих кочевников". Также задержаны специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и директор управления финансов Рыспек Токтогулов. Генпрокуратура сообщила, что в результате коррупционной схемы должностных лиц ЗАО "Кумтор голд компани", по предварительным подсчетам, государству причинен ущерб на сумму около 1 млрд сомов.



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