По предварительным подсчетам, государству причинен ущерб на сумму около 1 млрд сомов.
Тенгиз Болтурук останется в СИЗО до 10 ноября. Сегодня, 3 октября, Бишкекский горсуд оставил решение суда предыдущей инстанции в силе, сообщили адвокаты экс-главы "Кумтора".
Напомним, 15 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура задержала Тенгиза Болтурука, бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор голд компани", а ныне главу нацхолдинга "Наследие великих кочевников". Также задержаны специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и директор управления финансов Рыспек Токтогулов. Генпрокуратура сообщила, что в результате коррупционной схемы должностных лиц ЗАО "Кумтор голд компани", по предварительным подсчетам, государству причинен ущерб на сумму около 1 млрд сомов.
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