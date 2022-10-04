Тенгиз Болтурук останется в СИЗО

По предварительным подсчетам, государству причинен ущерб на сумму около 1 млрд сомов.

Тенгиз Болтурук останется в СИЗО до 10 ноября. Сегодня, 3 октября, Бишкекский горсуд оставил решение суда предыдущей инстанции в силе, сообщили адвокаты экс-главы "Кумтора".

Напомним, 15 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура задержала Тенгиза Болтурука, бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор голд компани", а ныне главу нацхолдинга "Наследие великих кочевников". Также задержаны специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и директор управления финансов Рыспек Токтогулов. Генпрокуратура сообщила, что в результате коррупционной схемы должностных лиц ЗАО "Кумтор голд компани", по предварительным подсчетам, государству причинен ущерб на сумму около 1 млрд сомов.



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