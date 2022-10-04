"Пара пригласила для проведения вечера". Мужчина пришел по объявлению, и ему сломали ногу

В Бишкеке мужчина сломал ногу новому знакомому за отказ пить алкоголь и получил три года пробации.

А познакомились они в социальных сетях. Постановление размещено на сайте Верховного суда.

Имена изменены.

Житель Бишкека Касымбек с женой решили разнообразить свою жизнь и дали объявление в сети "ВКонтакте": "Пара приглашает к себе домой мужчину для проведения вечера". Откликнулся на него Нурлан. После переписки авторы объявления пригласили мужчину в гости. В итоге пьяный хозяин квартиры сломал гостю ногу. По версии следствия, из-за отказа Нурлана употреблять алкоголь. Но обвиняемый и потерпевший на суде рассказали другую версию.

Касымбек сказал, что с Нурланом они не сошлись мнениями и вступили в словесную перепалку. По его словам, обвиняемый захотел, чтобы гость ушел, и толкнул его. Нурлан упал и не смог встать. Позже Касымбек попросил у Нурлана прощения, якобы он жалеет о содеянном и готов возместить ущерб.

Потерпевший пояснил суду, что, придя в гости к Касымбеку, увидел, что тот вел себя неадекватно, матерился и выпивал. Потерпевшему, по его словам, не понравилось поведение Касымбека, и он собрался уходить. А когда он вышел в коридор, чтобы переобуться, обвиняемый пнул его по ноге. Да еще и позвонил в милицию, оговорив Нурлана, что он якобы хотел вломиться к ним домой.

Октябрьский районный суд признал Касымбека виновным и применил к нему пробационный надзор сроком на три года.



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