В Минэкономики заявили, что цены на ГСМ за месяц упали на 2,2 сома за литр

В настоящее время цены на социально значимые товары в республике стабильны, необоснованных скачков не отмечается.

Об этом заявили в пресс-службе Минэкономики страны.

"Запасов социально значимых товаров в достаточном количестве, ажиотажа со стороны потребителей нет. Рынки социально значимых товаров довольно конкурентны, и на них не предусмотрено жесткое государственное регулирование цен. Рост цен на отдельные социально значимые товары в год составляет 20%. В течение месяца не превышает 3%", - заявили в ведомстве.

В Минэкономики считают, что снижение цены за последнюю неделю зафиксировано на муку первого сорта - в среднем по республике 43 сома за кг. Наблюдается снижение цен на сахар-песок, а также растительное масло, овощные культуры. Стабильные цены отмечаются и на мясо, корма, пшеницу, яйцо, макаронные изделия, молоко, сливочное масло, хлеб и рис.

На сегодняшний день цены на ГСМ снизились по отдельным видам на 2,2 сома за литр по сравнению с 30 августа 2022 года.

"Работа по недопущению необоснованного повышения цен на социально значимые товары будет осуществляться соответствующими государственными органами совместно с органами местной власти", - добавили в ведомстве.

В целях стабилизации цен на социально значимые товары применяются следующие механизмы:

налоговые послабления, в частности, обнуление НДС на отдельные товары;

ограничение на экспорт (запрет);

работа в рамках госматрезерва (интервенция);

антимонопольное реагирование (превентивные меры, в том числе заключение соглашений, мониторинг цен и выработка рекомендаций участникам рынка).

В ведомстве подчеркнули, что все вышеперечисленные механизмы применяются и с их помощью достигнуты определенные результаты.

"В настоящее время в Жогорку Кенеше на рассмотрении находится проект закона КР "О ценообразовании", который позволит при его принятии применить не только государственное регулирование цен на социально значимые товары, не дожидаясь роста цен на 20% в месяц, но и на рынках, где присутствуют субъекты доминанты, то есть сахара, ГСМ, авиаперевозок, сотовой связи и других.

Антимонопольный орган считает, что приведенная информация позволит оценить работу органа по стабилизации цен на социально значимые товары и не вводить в заблуждение потребителей", - заключили в министерстве.



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