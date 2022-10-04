Даже воду для инъекций покупают сами. В НЦОМиД для онкобольных нет лекарств

У онкобольных детей, которые лечатся в Национальном центре охраны материнства и детства, нет лекарств.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава фонда «Первый детский хоспис» Динара Аляева.
«У онкобольных детей нет лекарств. Родителей заставляют покупать даже воду для инъекций. Почему не закуплены лекарства? Родители мечутся в поисках аспарагеназы, стоимость которой выросла в два раза. Что с тендерами? Одна ампула стоит больше 10 тысяч сомов. Чем занимается директор НЦОМиД Гульзат Маймерова? Пусть отчитается перед родителями онкобольных детей о ситуации и что делается для ее решения», — написала она.
Динара Аляева также попросила зампредседателя кабмина Эдиля Байсалова и министра здравоохранения Гулнару Баатырову обратить внимание на ситуацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/247000/
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