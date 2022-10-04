Предупреди инсульт. В Кыргызстане стартовала акция «Узнай свое давление!»

Подобные акции проходят ежегодно, и приурочены они ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.



В Кыргызстане стартовала акция «Узнай свое давление!». Она продлится с 3 по 10 октября в городах и весь октябрь — в селах, сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, медицинские работники измерят всем желающим артериальное давление и проинформируют население о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Контроль артериального давления позволяет диагностировать гипертоническую болезнь на начальных стадиях, предупредив развитие мозговых инсультов и инфарктов миокарда — основных осложнений гипертонии.

«В 90 процентах случаев артериальная гипертензия (повышенное давление) является самостоятельным заболеванием. Многие гипертоники даже не подозревают, что у них есть повышенные цифры артериального давления, поскольку заболевание не имеет симптомов. Именно поэтому гипертонию называют «тихим убийцей», — отмечают в РЦУЗ.

Подобные акции проходят ежегодно, и приурочены они ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.



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