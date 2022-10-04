В Антимонопольной службе не согласны с критикой депутатов

Парламентарии предложили оптимизировать работу ведомства и уволить замглавы Женалы Орозбаева.



В Службе антимонопольного регулирования не согласны с критикой депутатов Султанбая Айжигитова и Аманкана Кенжебаева, которую они высказали сегодня на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Отметим, нардепы, комментируя повышение цен на сахар, заявили, что Антимонопольная служба пустила все на самотек, говоря, что все решит рынок. Парламентарии предложили оптимизировать работу ведомства и уволить замглавы Женалы Орозбаева.

Отмечается, что работу антимонопольный орган проводит в соответствии с законодательством также и с отечественными заводами-производителями — ОАО «Каинды Кант» и ОАО «Кошой», которые являются доминирующими субъектами.

«За субъектами-доминантами на сегодня антимонопольным законодательством не предусмотрено государственное регулирование цен, за их деятельностью ведется только экономико-статистическое наблюдение. А проект закона Кыргызской Республики «О ценообразовании», который дал бы антимонопольному органу дополнительные рычаги воздействия на рынок до сих пор не принимается», — отметили в ведомстве.

В Антимонопольной службе считают, что одним из рычагов влияния на рынок стало заключение соглашений отечественных сахарных заводов с крупными торговыми сетями и более мелкими сетями, а также и отдельными магазинами. Целью этого соглашения стала реализация льготного сахара для населения.

«В результате предпринятых службой мер сейчас не ощущается дефицита сахара, цены на этот продукт стабильны. То есть создан режим наибольшего благоприятствования для насыщения рынка сахаром и сдерживания цен на него», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что на заводах началась приемка сахарной свеклы по цене за 1 тонну 6 тысяч 200 сомов. С 5 октября начнется производство.

По данным ведомства, о значимости службы в экономике говорят следующие факты: взыскано в доход бюджета за девять месяцев 125 миллионов сомов, за прошлый год — 170 миллионов сомов, а потребителям возвращено более 20 миллионов сомов.



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