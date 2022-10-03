Налоговая служба призывает сообщать о фактах сдачи жилья без уплаты налогов

Физические лица, сдающие в аренду квартиру или дом, должны платить налоги в соответствии с налоговым законодательством.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Владелец недвижимого имущества самостоятельно выбирает режим уплаты налога. Налоги можно уплачивать на основе патента, единого налога (упрощенная система налогообложения) или на общих основаниях.
«Также призываем всех граждан сообщать о фактах сдачи жилья в аренду без уплаты соответствующего налога. Сообщать можно по телефону доверия 0312613189, 0779613189 (Whatsapp), по номеру 116, а также в территориальные налоговые органы. В случае выявления факта неуплаты налога в отношении физического лица будут приняты меры в соответствии с законодательством Кыргызстана», — напомнили в Налоговой службе.
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