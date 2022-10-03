Девушка написала в Twitter негативный пост о кыргызах и получила год колонии

Первомайский районный суд Бишкека вынес обвинительный приговор в отношении пользователя социальной сети Twitter.
Об этом указано в решении суда.
Уточняется, что В.Е.П. 9 апреля опубликовала пост в Twitter: «А не русские ли вывели вас в люди? Так и жили бы в юртах... вам тут города русские выстроили, а вы как шавки из-под ворот тявкаете... завтра Россия скажет: «неделя вам, чтобы все долги отдать». Китай даст две недели... и поделят две державы Киргизию. Живите с этим».
Публикация вызвала недовольство других пользователей соцсетей, что создает определенные условия для формирования межнациональной и межрегиональной вражды. Тем самым В.Е.П. своими преступными действиями унизила жителей Кыргызстана по национальному признаку, публично пропагандируя исключительность и превосходство других наций.
«Согласно заключению судебного эксперта, текст публикации носит негативный и оскорбительный характер по отношению к определенному этносу. Он вызвал отрицательную реакцию граждан, о чем свидетельствуют комментарии, представленные на исследование. В публикации есть лингвистические признаки противопоставления определенной этнической группы (русских) к другой этнической группе (кыргызам). Более того, есть лексемы, выражающие унижение и ненависть в отношении кыргызского этноса», — указывается в решении суда.
В итоге В.Е.П. приговорена к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Девушку признали виновной по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/246905/
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