В Жогорку Кенеше предлагают оптимизировать Антимонопольную службу

Аманкан Кенжебаев поинтересовался, что входит в полномочия Антимонопольной службы.



На заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Аманкан Кенжебаев раскритиковал заместителя главы Службы антимонопольного регулирования при Минэкономики Женалы Орозбаева.

Аманкан Кенжебаев поинтересовался, что входит в полномочия Антимонопольной службы.

«Сейчас проводим только мониторинг. Потому что, согласно постановлению от 19 декабря 2019 года, введен мораторий на проверку хозяйствующих субъектов. Поэтому мы сейчас не можем проверять объекты», — ответил Женалы Орозбаев.

Его поправила заместитель министра экономики и коммерции Айнура Усенбаева и отметила, что Антимонопольная служба входит в перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства.

«Зачем нам нужна Антимонопольная служба? Для мониторинга у нас есть Нацстатком. Контрольной функции если нет, зачем мы их держим и выплачиваем зарплату? Замглавы даже не знает, по какой цене продается сахарная свекла. В его отношении подготовьте письмо кабмину. Он не знает ни законов, ни цен на продукты. Зачем вы его держите? Айнура Доктурбаевна, давайте следовать политике президента. Оптимизируйте орган», — обратился депутат к замминистра экономики.



Ссылка: https://24.kg/vlast/246926/