В Ошской области мужчина избивал и шантажировал сожительницу. Суд оштрафовал его

В Ошской области мужчина избил сожительницу, а суд только оштрафовал его.

Об этом 24.kg сообщила адвокат Мухайе Абдураупова.



По ее словам, потерпевшая жила с обвиняемым два года. Семейное насилие началось год назад, когда женщина хотела уйти, сожитель стал угрожать ей. Женщина написала два заявления — в ОВД Араванского и Кара-Суйского районов.

Сожитель снимал постельные сцены с женщиной. Он угрожал ей, что выложит все в интернет.

«Подозреваемый избил мою подзащитную, она потеряла слух. Сожитель избивал потерпевшую у нее дома, на улице, на работе. Он привез ее в родительский дом в Кара-Суу, там избил. Когда моя подзащитная хотела сбежать, он стал ей угрожать пистолетом. Следователь направил дело в суд только по статье «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР, хотя там на лицо признаки принуждения вступления в брак, уничтожение имущества. В суде мы просили отправить дело на доследование, но обвиняемого приговорили к штрафу в 50 тысяч сомов. Одновременно с этим следователь ОВД Араванского района отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления», — сказала адвокат.



Адвокат отметила, что прокуратура Араванского района отменила постановление следователя и дело будет вновь расследоваться милицией.



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