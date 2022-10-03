Малышке, пострадавшей во время вооруженного конфликта, требуется помощь

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Пострадавшей во время вооруженного конфликта на госгранице Кыргызстана и Таджикистана 5-летней Айжане Рамашовой требуется длительный уход и дорогостоящая операция по пересадке кожи в Москве. Данным сообщением делятся пользователи соцсети.
"Во время пожара и обстрела дома Рамашовых таджикскими военными на границе в Баткене произошел взрыв и внезапное обрушение горящих балок на детей. Пожар привел к высокому проценту ожога девочки. Мама пыталась прикрыть собой своих деток, но, к сожалению, она скончалась по дороге в больницу, а отец Санжарбек выжил и лежит сейчас в реанимации.
Средства на лечения у них нет, как нет и дома, куда они могли бы вернуться после выписки. Желающие помочь могут обратиться по телефону: 0777255064", - говорится в сообщении.
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