Игры кочевников - 2022: кыргызстанские спортсмены завоевали девять медалей по борьбе алыш

Обладательницами серебряных медалей стали Самара Абдумалик кызы и Эльза Абдыкадырова.
Кыргызстанские борцы завоевали девять медалей по борьбе на поясах - алыш на IV Всемирных играх кочевников, которые проходят в турецком городе Изник. Из них четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
Так, золотые медали завевали Роман Сапаров в весовой категории 60 кг, Эсенбек Кудайбердиев (80 кг) и Ойбек Камулов (90 кг), а также Нагира Сарбагышева в высокой весовой категории 75 кг.
Обладательницами серебряных медалей стали Самара Абдумалик кызы и Эльза Абдыкадырова.
Бронзовые медали в копилку сборной принесли Орозбек Аширов (100 кг), Муктарбек Калыбек уулу (среди сеньоров 100 кг) и Адина Нурматова (среди девушек 75 кг).
IV Всемирные игры кочевников стартовали 29 сентября и завершатся 2 октября. Игры проходят под лозунгом "Сохраняя единство и традиции, смотрим в будущее!".
В Играх принимают участие свыше 3 тыс. спортсменов из 102 стран. Кыргызстан в состязаниях представляют 148 спортсменов в 11 видах спорта.
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