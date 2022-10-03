Кабмин предложил запретить вывоз лекарств из Кыргызстана еще на полгода

Кабинет министров предлагает запретить вывоз лекарств и медизделий из Кыргызстана на полгода.
Министерство экономики вынесло проект постановления на общественное обсуждение.
Прежний запрет действовал до 9 августа.
Минэкономики мотивирует это тем, что в стране нет профильных предприятий и возник определенный дефицит. Речь в том числе о лекарствах, изделиях, средствах индивидуальной защиты и об иной продукции, необходимых при лечении от коронавируса.
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