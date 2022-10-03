Борца с автоугонами задержали в Бишкеке по подозрению в вымогательстве

Подозреваемый водворен в ИВС. Сегодня, 3 октября, ему изберут меру пресечения.



Сотрудник милиции Первомайского РУВД Бишкека задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в силовых структурах.

По словам источников, 1 октября сотрудники Госкомитета нацбезопасности по подозрению в вымогательстве 150 тыс. сомов задержали оперуполномоченного отдела угона автомобилей Первомайского РУВД Бишкека в звании капитана милиции.

Подозреваемый водворен в ИВС. Сегодня, 3 октября, ему изберут меру пресечения.



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