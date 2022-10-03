Спецпредставителя Евросоюза просят осудить акт военной агрессии Таджикистана

Осудить акт военной агрессии Таджикистана против мирных жителей Кыргызстана просит омбудсмен страны специального представителя Европейского союза по правам человека.
Атыр Абдрахматова провела с Имоном Гилмором телефонные переговоры.
Правозащитница проинформировала коллегу о том, что с 19 сентября сотрудники института акыйкатчи совершили объезд пострадавших сел Баткенской области и опросили более 400 местных жителей, большая часть которых женщины с детьми, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военной агрессии Таджикистана.
По ее словам, погибло более 60 граждан Кыргызстана, в том числе 15-летняя девочка, среди пострадавших более 20 детей, более 140 тысяч мирных граждан были эвакуированы. Дома некоторых из них разграблены и сожжены, скот угнали, собранный урожай вывезен или уничтожен.
Омбудсмен КР отметила, что за девять месяцев 2022 года это уже четвертый приграничный конфликт, когда мирное население вынуждено покинуть свои дома из-за различных вооруженных провокаций со стороны Таджикистана.
За последнее время зафиксировано более 15 вооруженных провокаций со стороны Таджикистана на различных участках кыргызко-таджикской государственной границы.
Атыр Абдрахматова также напомнила, что 21 апреля 2021 года в результате военной агрессии Таджикистана в Баткенской области погибли 36 человек, в том числе 12-летняя девочка и 3-летний мальчик.
Она просит спецпредставителя «решительно осудить акт бесчеловечной, вооруженной агрессии Таджикистана против мирного населения Баткенской области и принудить Таджикистан прекратить вооруженные и иные провокации против жителей приграничных сел, дать сигнал агрессору об ответственности за все преступления против мирного населения, усилить деятельность всех правозащитных организаций по защите жизни, прав и свобод человека, являющегося приоритетной задачей всего международного сообщества».
Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
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