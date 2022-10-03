Иностранцам могут разрешить управление самолетами кыргызстанской авиации

Предлагается принимать иностранцев в летный состав, который выполняет коммерческие рейсы и/или другие авиационные работы.
Иностранным гражданам могут разрешить управление самолетами кыргызстанской авиации. На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров, подготовленный агентством гражданской авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций.
Предлагается принимать иностранцев в летный состав, который выполняет коммерческие рейсы и/или другие авиационные работы.
Как отмечают инициаторы, подготовка пилота и других представителей летного персонала заключается в их обучении и воспитании, демонстрации высокого мастерства в повседневной практике. Для этого нужно значительное время, которого у эксплуататоров воздушного транспорта Кыргызстана нет, при этом эксплуатируется иностранный тип техники — самолеты Airbus, Boeing, McDonnell Douglas.
Среди кыргызстанцев не хватает пилотов для допуска к иностранным самолетам, поэтому необходимо привлекать иностранный авиационный персонал в гражданскую авиацию КР.
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