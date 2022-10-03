Турнир проходит в Самсуне.
Кыргызстанец Омурбек Бекжигит уулу стал чемпионом Кубка мира по спортивным единоборствам среди университетских команд в Турции.
Турнир проходит в Самсуне.
В соревнованиях по боксу команда Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта представляет нашу страну.
Омурбек Бекжигит уулу выступил в весовой категории до 80 килограммов. Он одержал три победы подряд над спортсменами из Турции, Туркменистана и Германии.
А Бакыт Токтосун уулу завоевал бронзу на этом Кубке мира по спортивным единоборствам среди университетских команд в Турции.
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