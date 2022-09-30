У Первомайского райсуда в Бишкеке собираются сторонники Бейшеналиева

Там уже находятся около ста человек.

Сегодня, 30 сентября, в Первомайском райсуде Бишкека изберут меру пресечения для задержанного по подозрению в вымогательстве взятки министра образования и науки Кыргызстана Алмазбека Бейшеналиева.

Самого подозреваемого еще не доставили в здание суда, но его сторонники уже собираются. Там уже находятся около ста человек.

Напомним, министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев подозревается в получении взятки в $110 тыс. при зачислении иностранных студентов в отечественные вузы. Сотрудники милиции задержали его на парковке, когда он садился в автомобиль. Вчера, 29 сентября, стало известно, что глава ведомства отправлен в ИВС.



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