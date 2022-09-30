Бишкекчан позвали на ярмарки сельхозпродукции в разных районах столицы

Горожан ждут на сельхозярмарке.
Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Ярмарки пройдут 1 и 2 октября в трех районах Бишкека:
Первомайский - на отрезке улицы И. Раззакова между Киевской и Токтогула, с 08:00 до 18:00;
Октябрьский - по ул. Н. Жетикашкаевой между ул. Айтиева и А. Токомбаева, с 07:00 до 19:00;
Свердловский - на пересечении ул. Торокула Айтматова и Токтогула, с 08:00 до 18:00.
На ярмарках будет представлена мясная, молочная продукция, мука, мед, овощи и фрукты, яйца и многое другое.
Продукцию представят 50 отечественных производителей, сказано в сообщении.
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