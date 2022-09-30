Депутат считает, что нужно отказаться от термина «внутренняя миграция»

По его словам, он не понимает значения определений «внутренняя» и «внешняя» миграция.
Сегодня на выездном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» депутат Нурланбек Шакиев заявил, что Кыргызстану нужно отказаться от термина «внутренняя миграция».
По его словам, он не понимает значения определений «внутренняя» и «внешняя» миграция.
«Не должно быть понятия «внутренняя миграция», должно быть одно слово — «миграция». Например, если я живу в Бишкеке, а затем переезжаю в Каракол и буду там работать, я что, буду внутренним мигрантом? Неправильно этот термин использовать», — сказал он.
Замминистра труда, социального обеспечения и миграции Жаныл Алыбаева ответила, что понятия «внутренняя» и «внешняя» миграция прописаны в законе.
«Самого понятия «внутренняя миграция» быть не должно, потому что у граждан есть право на переезд. Это неправильно. В законе написано «внешняя миграция», поэтому мы так говорим», — сказала Жаныл Алыбаева.
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