Депутат считает, что нужно отказаться от термина «внутренняя миграция»

По его словам, он не понимает значения определений «внутренняя» и «внешняя» миграция.



Сегодня на выездном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» депутат Нурланбек Шакиев заявил, что Кыргызстану нужно отказаться от термина «внутренняя миграция».

По его словам, он не понимает значения определений «внутренняя» и «внешняя» миграция.

«Не должно быть понятия «внутренняя миграция», должно быть одно слово — «миграция». Например, если я живу в Бишкеке, а затем переезжаю в Каракол и буду там работать, я что, буду внутренним мигрантом? Неправильно этот термин использовать», — сказал он.

Замминистра труда, социального обеспечения и миграции Жаныл Алыбаева ответила, что понятия «внутренняя» и «внешняя» миграция прописаны в законе.

«Самого понятия «внутренняя миграция» быть не должно, потому что у граждан есть право на переезд. Это неправильно. В законе написано «внешняя миграция», поэтому мы так говорим», — сказала Жаныл Алыбаева.



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