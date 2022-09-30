Это будет новое село. Акылбек Жапаров о разрушенном Капчыгае

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил села Капчыгай, Ак-Сай, Мин-Орук и Достук Баткенского района.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Чиновник встретился с жителями приграничных сел и осмотрел пострадавшие жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты.

Продолжаются оценка и восстановление объектов. К работам привлечены спасатели, волонтеры и специальная техника.

«В селе Капчыгай разрушены практически все дома. Мы построим новые дома, которые обеспечим инфраструктурой, включая чистую воду, уличное освещение, асфальтированные дороги. Это будет новое село, соответствующий генеральный план необходимо разработать», — сказал Акылбек Жапаров, дав поручения профильным государственным и местным органам власти.

В селе Ак-Сай он осмотрел здание разрушенной школы и поручил проработать вопрос строительства новой с учетом обеспечения безопасности детей.

Глава кабмина осмотрел разрушенную птицефабрику. Он отметил, что государственные финансовые институты выделят льготные кредитные средства на восстановление и развитие производства.



В Баткене Акылбек Жапаров почтил память погибших в результате вооруженного конфликта.

Завтра, 1 октября, состоится первое заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц в Баткенской и Ошской областях, пострадавших и разрушенных в результате вооруженной агрессии.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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