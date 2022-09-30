Фильм "Семетей - сын Манаса" будет показан в крупных городах России

Показы фильма "Семетей - сын Манаса" будут организованы в крупных городах России.

Об этом редакции vb.kg рассказал продюсер и сценарист кинокартины Омурзак Толобеков.

По его словам, в настоящее время идет тесное сотрудничество с кинопроизводителями Турции, России, Ирана, Китая, Южной Кореи, Испании, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Многие выразили намерение организовать широкий показ в своих странах.

"Фильм "Семетей - сын Манаса" переведен на русский, турецкий, английский и китайский языки, корейский, испанский и иранский языки. Недавно кинокартину показали в хакасском городе Абакан, и на показе присутствовали представители руководства Хакасии. Кинолента была тепло принята зрителями. Местный депутат даже предложил перевести картину на хакасский язык и показать ее всем жителям республики. Помимо этого, фильм имел успех и в Кызыле", - сказал Толобеков.



URL: https://www.vb.kg/423103