Показы фильма "Семетей - сын Манаса" будут организованы в крупных городах России.
Об этом редакции vb.kg рассказал продюсер и сценарист кинокартины Омурзак Толобеков.
По его словам, в настоящее время идет тесное сотрудничество с кинопроизводителями Турции, России, Ирана, Китая, Южной Кореи, Испании, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Многие выразили намерение организовать широкий показ в своих странах.
"Фильм "Семетей - сын Манаса" переведен на русский, турецкий, английский и китайский языки, корейский, испанский и иранский языки. Недавно кинокартину показали в хакасском городе Абакан, и на показе присутствовали представители руководства Хакасии. Кинолента была тепло принята зрителями. Местный депутат даже предложил перевести картину на хакасский язык и показать ее всем жителям республики. Помимо этого, фильм имел успех и в Кызыле", - сказал Толобеков.
URL: https://www.vb.kg/423103
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!