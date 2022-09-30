Предприниматель смог получить оплату за услуги для МВД с помощью института бизнес-омбудсмена

Директор частного предприятия обратился к бизнес-омбудсмену с жалобой на управление Министерства внутренних дел КР., сообщает ведомство.

По данным организации, предпринимателем были оказаны услуги по установке системы противопожарной защиты на сумму 511 тыс. 764 сомов, однако, несмотря на выполненные услуги и неоднократные обращения с просьбой выплатить задолженность, государственное ведомство не производило оплаты по контракту.

После неудачных попыток решить вопрос самостоятельно, бизнесмен направил жалобу бизнес-омбудсмену с просьбой помочь в получении оплаты. После изучения материалов и ознакомления с позициями заявителя и представителей государственного органа, бизнес-омбудсмен заключил, что права представителя бизнеса были нарушены.

Представители бизнес-омбудсмена направили запрос в управление МВД с просьбой прояснить ситуацию и получили пояснения, согласно которым задолженность возникла в связи с недостаточностью сметы на расходы по ремонту; запрос об изменении внутренней сметы расходов был направлен в Министерство финансов КР, после утверждения которого госорган был готов произвести выплату.

Вскоре предприниматель получил полную сумму задолженности в размере 511 тыс. 764 сомов и выразил благодарность секретариату бизнес-омбудсмена.

Институт бизнес-омбудсмена благодарит МВД КР за сотрудничество и конструктивный подход в решении жалобы предпринимателя.

Отмечается, что жалобы, связанные с задержкой оплаты по договорам госзакупок, составляют 30% от полученных бизнес-омбудсменом жалоб предпринимателей в 2022 году и 12% с начала работы института Бизнес-омбудсмена в 2020 году.

«Обратиться за консультацией или подать жалобу бизнес-омбудсмену на действия (бездействие, решения) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий государственного сектора и их должностных лиц можно через веб-сайт www.boi.kg, по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и по телефону 0222 911330», - говорится в сообщении.

Кабар