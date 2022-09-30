ГКНБ: Вице-мэр Бишкека подозревается в коррупции

Выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема при строительстве корпуса Наццентра онкологии и гематологии в Бишкеке, сообщает Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) КР.

По данным ведомства, в рамках продолжающейся работы по выявлению и демонтажу коррупционных схем в госорганах (в рамках ЕРП по признакам преступления, предусмотренного статьей 336 «Коррупция» УК КР) выявлен и пресечен устойчивый коррупционный механизм получения незаконного денежного вознаграждения ответственными должностными лицами Департамента жилищно-гражданского строительства Госстроя (Департамент) при капитальном ремонте зданий Наццентра онкологии и гематологии КР (НЦО) и строительстве нового корпуса.

Установлено, что в нарушение Закона КР «О государственных закупках», в целях извлечения незаконных доходов, без проведения соответствующего конкурсного отбора подрядчика, для строительства нового корпуса и капитального ремонта НЦО должностными лицами Департамента был заключен договор на 340 млн сомов с аффилированной подрядной организацией.

Также выявлены факты и другие нарушения финансовой дисциплины, выраженные в проведении оплаты за неоконченную работу, без фактической приемки завершенных объемов работ. Согласно проведенной строительной экспертизе, выявленный материальный ущерб государству составил 13,5 млн сомов.

Так, 27 сентября 2022 года в качестве подозреваемых задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший директор Госстроя «А.Б.А.», заместитель директора Департамента «К.Ж.К.», главный бухгалтер «Ч.Б.Ж.», инженер по техническому надзору «Н.Н.Ж.».

Кроме того, 29 сентября 2022 года Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении «А.Б.А.» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в связи с его тяжелой болезнью.

Как сообщили агентству источники, А.Б.А. — вице-мэр Бишкека Абдиев Бактыбек Абышевич.

В отношении других лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

При этом, установленный ущерб в размере 13,5 млн сомов полностью возмещен со стороны подрядной организации и «К.Ж.К.».

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Кабар