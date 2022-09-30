Борубашев: Курултай является формой демократии и решает вопрос народовластия

Вопрос о курултае поднимается не сегодня, уж 20 лет он поднимается постоянно.
15 августа президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о созыве Народного Курултая, где обозначена дата проведения 25 ноября 2022 года. Комментируя подготовку к проведению Курултая, заслуженный юрист КР Бекбосун Борубашов напомнил, что вопрос народовластия уже давно стоит на первом месте, так как люди жаловались, что Жогорку Кенеш не выполняет свои функции.
«Вопрос о курултае поднимается не сегодня, уж 20 лет он поднимается постоянно. Даже в конституции 2010 года было положение о курултае. Для того чтобы решить эти вопросы нам предложили ввести Институт народного курултая. Народный курултай является формой демократии - это представительная демократия. Поэтому мы ввели положение о Народном курултае в четырех статьях Конституции КР. Там написано – Народный курултай не является органом государственной власти. Многие это путают и даже некоторые депутаты заявляют, что Народный курултай будет заменять их. Это в корне не правильно. Этим людям я советую внимательно прочитать 7 статью, и 76 статью. У Курултая и ЖК разные функции. Поэтому ни в коем случае Народный курултай не подменяет Жогорку Кенеш», - пояснил Борубашов.
По его словам, оргкомитет уже разработал все основные документы, где помимо всего расписано не только кто может стать делегатом Народного курултая, но и кто не может стать его делегатом.
«Делегатом не могут быть госслужащие, депутаты и представители местных кенешей. Они не имеют право быть делегатами. Из числа местного джамаата избирается делегат, который принимает участие в работе Курултая от имени населенного пункта. Делегатов будет избирать народ, местное население», - рассказал Борубашов.
Относительно вопросов, которые могут подниматься на Курултае и реакции на поднимаемые проблемы, юрист пояснил, в настоящее время необходимо определиться с повесткой народного курултая, какие вопросы будут ставиться на сходе.
Для этого необходимо провести местные Курултаи, где будут подниматься основные проблемы развития общества.
«Это политические, экономические, социальные, духовные, вопросы безопасности. Это и есть основные вопросы, которые мы будем обсуждать. На курултае будет порядка тысячи делегатов. В каждом населенном пункте есть уйма вопросов, дороги, школы, питьевая вода и так далее, Конечно мы должны их суммировать и поставить вопрос социально-экономического характера. Сейчас наиболее актуальным является вопрос обеспечения безопасности, после баткенских событий», - заключил Борубашов.
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