В Бишкеке завтра отключат фонтаны

Завтра в Бишкеке отключат фонтаны.
Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, в них спустят воду и почистят, демонтируют электронасосы.
Полностью подготовить фонтаны к зиме планируют до конца октября, а в ноябре начнутся капитальный ремонт насосов, электродвигателей, водопроводных труб, электрощитов и замена задвижек.
В мэрии отметили, что на балансе муниципального предприятия «Тазалык» находятся 16 фонтанных комплексов.
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