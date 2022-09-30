В Бишкеке завтра отключат фонтаны

Завтра в Бишкеке отключат фонтаны.

Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в них спустят воду и почистят, демонтируют электронасосы.

Полностью подготовить фонтаны к зиме планируют до конца октября, а в ноябре начнутся капитальный ремонт насосов, электродвигателей, водопроводных труб, электрощитов и замена задвижек.

В мэрии отметили, что на балансе муниципального предприятия «Тазалык» находятся 16 фонтанных комплексов.



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