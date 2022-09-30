В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение. Прогноз погоды на 1-2 октября

1 октября в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода – на большей части территории дожди, в предгорных районах возможен переход дождя в снег, в горных районах снег.

Об этом сообщили в Кыргызгидромет.

Местами осадки интенсивные.

Ожидается понижение температуры воздуха 1 октября днем в Чуйской и Таласской долинах до 11…16°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей до 16…21°, в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей до 9…14°, в горных районах до 1…6°, в высокогорной зоне до -1…+4°.

Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.

2 октября ночью местами ожидаются заморозки в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей до -1…-3°.

Такие заморозки опасны для плодовых и овощных культур, выкопанных и не укрытых клубней картофеля, сахарной свеклы.

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