В Манасском районе чиновники начисляли зарплату «мертвым душам»

В отношении сотрудников управления труда, социального обеспечения и миграции Манасского района возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
«Прокуратурой Манасского района Таласской области проведена проверка в управлении труда, социального обеспечения и миграции указанного района по исполнению законодательства по противодействию коррупции, бухгалтерского учета, государственных закупок с 2020 по 2021 год.
Установлено, что сотрудники отдела социальной защиты населения управления вносили в официальные документы ложные сведения, указывая фиктивных лиц в ведомостях на получение заработной платы и в других документах с января 2020-го по август 2022 года. Государству причинен ущерб в значительном размере», — говорится в сообщении.
Прокуратурой Манасского района возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Проводится расследование.
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