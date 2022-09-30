Депутат Бишкекского горкенеша: Что ни кредит от ЕБРР — везде проблемы

«Что ни кредит от ЕБРР — везде проблемы», — заявил сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша депутат Таалайбек Дайырбеков.
По его словам, в тендерной комиссии по автобусам все не так уж чисто происходит. «К сожалению, некоторые сотрудники мэрии в унисон поют сотрудникам банка о том, что кредит надо брать. А сотрудников, которые не разделяют это мнение, после тендера увольняют с муниципальных предприятий мэрии», — сказал нардеп.
«Кредиты берутся и расходуются потом проблемно. А они лягут на будущие поколения, на наших детей, возможно. Обратите внимание на этот вопрос», — обратился к руководству мэрии Таалайбек Дайырбеков.
Ранее сообщалось, что по линии ЕБРР в два этапа будет приобретено 250 автобусов. Первый этап уже завершен, договор заключен. Поступление ожидается в январе-феврале.
На сессии также напомнили о кредитах ЕБРР на мусорный полигон и реабилитацию водоснабжения и канализации в Бишкеке.
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