До 250 гостей и одна лошадь. В Бишкеке утвердили правила для свадеб и поминок

Депутаты Бишкекского городского кенеша утвердили сегодня на очередной сессии требования к свадьбам и поминкам для столицы.
Согласно положению, в свадьбах и юбилейных торжествах могут принять участие до 250 человек. Допускается забивание не более одной лошади или не более трех голов мелкого рогатого скота.
Мероприятия, связанные с подготовкой к погребению и погребением усопшего, проводятся в течение не более трех дней с участием неограниченного количества людей. При этом не допускается забивание крупного рогатого скота/лошади.
Государственным и муниципальным служащим рекомендуется проводить семейные, юбилейные торжества и поминальные обряды без расходования крупных денежных средств и других излишеств, быть примером для граждан по соблюдению общепринятых морально-этических норм. Торжества рекомендуется проводить в кругу родных и близких родственников.
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