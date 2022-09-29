Наталья Токова составила рекомендации для россиян, прибывших в Кыргызстан

В соцсетях делятся публикацией президента ОО "Хан Алтай" в Кыргызстане Натальи Токовой, которая составила ряд рекомендаций для россиян, прибывших в Кыргызстан.
"Страна очень гостеприимная, нет национализма. И здесь вас никто не заставит говорить на государственном кыргызском языке, вы можете свободно общаться и на русском.
Нужно говорить не Киргизия или киргиз, а КЫРГЫЗСТАН и КЫРГЫЗЫ, это несложно). Говорите это именно через букву "Ы". Заходя в общественный транспорт, соблюдайте местные традиции, а именно: УСТУПАЙТЕ место (если вы сидите) людям старше по возрасту, неважно, на сколько старше - в этом культура почитания старшего. Ребята, это Азия, и здесь таковы традиции.
Уберите высокомерие, это очень заметно и ухмылки... Кыргызы самодостаточный народ, с уникальной историей и непокорным характером. Очень терпеливы ко всем испытаниям и невзгодам. А также терпеливы и весьма уважительны к другим нациям.
Пожалуйста, ведите себя скромнее в местах общественного питания, уважайте труд официантов, вы не поверите, но большинство из этих ребят достаточно грамотны и образованы, могут с лёгкостью говорить на нескольких иностранных языках. Они привыкли работать, потому что трудиться - основная черта воспитания в семьях.
Обслуживаясь в банках, пожалуйста, не "умничайте", ведь вам нужны ваши счета.
На рынках не показывайте свою "брезгливость", не нравится - не берите. Вас никто не трогает и не обижает, здесь есть понимание происходящего. Уважайте это.
Здесь народ за Мир и Дружбу между народами - запомните это.
В любом кафе вас очень вкусно накормят, а главное - сытно и много. Помните о чаевых, это, кстати, тоже элемент негласной традиции.
Побывав на прекрасном богатом Иссык-Куле и в Ысык-Ата, вы полюбите эту страну, заведете друзей среди кыргызов, тонкий юмор Азии покорит ваше сердце, а гостеприимность
шокирует в хорошем смысле слова.
Замечайте только лучшее: природа, горы, интернет и, самое главное, информационно-эмоциональный комфорт. Всё это обеспечивают обычные люди этой чудесной страны.
P. S. Традиционно к старшим мужчинам обращаются байке, а к женщинам эже. Пожалуйста, не говорите "эй, мужик".
Ах да и ещё, когда пьёте максым, чалап или шоро, пожалуйста, не фыркайте, эти напитки значительно улучшат ваш кислотно-щелочной баланс. И прекратите на матах громко разговаривать по телефону!", - говорится в сообщении Токовой.
URL: https://www.vb.kg/423102
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