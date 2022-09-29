Вторжение в Кыргызстан. Депутаты отправят обращение в ООН и ОДКБ

Сегодня на заседании парламента депутаты решили направить обращение в ООН, ОДКБ и другие международные организации.

Оно касается вторжения в Кыргызстан.

По словам нардепа Чингиза Айдарбекова, в обращении парламентарии дали оценку произошедшим событиям.

«Мы указали, что был акт агрессии со стороны Таджикистана в отношении Кыргызстана. Применена тяжелая техника, все военные действия велись на территории КР. Это не соответствует духу добрососедства. Мы просим международные организации дать свою правовую оценку и привлечь виновных к ответственности», — сказал он.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



Ссылка: https://24.kg/vlast/246658/