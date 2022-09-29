МВД: Алмазбек Бейшеналиев водворен в изолятор временного содержания

Министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, задержанный по факту получения взятки, водворен в изолятор временного содержания.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«В рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере были проведены оперативные следственные мероприятия, в результате которых при получении взятки оперативными сотрудниками милиции был задержан министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев. Расследуется факт получения части взятки в особо крупном размере при приеме иностранных студентов в отечественные вузы», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Алмазбек Бейшеналиев задержан при получении взятки в размере $110 тысяч. Деньги вымогали за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы.



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