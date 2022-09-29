МВД: Алмазбек Бейшеналиев водворен в изолятор временного содержания

Министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, задержанный по факту получения взятки, водворен в изолятор временного содержания.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
«В рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере были проведены оперативные следственные мероприятия, в результате которых при получении взятки оперативными сотрудниками милиции был задержан министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев. Расследуется факт получения части взятки в особо крупном размере при приеме иностранных студентов в отечественные вузы», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что Алмазбек Бейшеналиев задержан при получении взятки в размере $110 тысяч. Деньги вымогали за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/246662/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!