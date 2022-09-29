Call-центр: юрта на Играх кочевников в Турции - наш очередной позор

В Call-центр Kaktus.media обратился читатель.

Он жалуется на то, как оформили юрту на Играх кочевников в Турции.

"В этой юрте манасчи, который ради рекорда старается. На дверях написано: не входить и через дверь не смотреть. Никаких национальных убранств, ни украшений. Ну можно же было обставить юрту: тошоки, туш кийизы, комуз, подушки. Посмотрите на состояние юрты: украшения косые, плакат упал. Внутри второй юрты бардак. Там девушка и парень. Ничего не могут объяснить гостям, зашедшим в юрту", - возмущается читатель.



"В Турции есть и посольство, и консульство, и диаспоры могли с их помощью на достойном уровне оформить юрту. Ведь первые Игры кочевников проводились в Кыргызстане, и тут такое, что стыдно показывать людям. В Дубае на "Экспо" тоже стенд был еле-еле оформлен. В Анталии в прошлом году предоставили место на новогодней ярмарке для Кыргызстана, на открытии там были две порции манты и оромо, и тарелка боорсоков. В остальные дни было пусто. Почему не выделяют средства для таких мероприятий?! Это же культура народа, которую показываем за границей", - добавил читатель.



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