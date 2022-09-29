Перестановки в «Кыргызалтыне». Избран новый глава cовета директоров

27 сентября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кыргызалтын».

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По его итогам досрочно прекратили полномочия председателя совета директоров ОАО «Кыргызалтын» Тилека Мамбеталиева. Кроме того, избран новый член СД — Кубат Абдраимов.

Новым председателем cовета директоров стал Суеркул Бакиров.

Ранее он входил в состав СД.

В начале сентября в ОАО «Кыргызалтын» сменился и состав правления. Председателем стал экс-руководитель «Кыргызкомура» Элдияр Калдарбеков.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/246599/