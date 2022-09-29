Эвакуированные в Бишкек жители Баткена вернулись домой

Эвакуированных жителей приграничных сел Баткенской области на 36 микроавтобусах отправили домой.

Об этом сообщили в МЧС.

Вчера возле Дворца спорта в Бишкеке собрались более 200 баткенцев. Они сообщали, что больше пяти часов ждут транспорт для того, чтобы уехать домой.

По данным МЧС, их вывезли в область ночью. Всего по информации ведомства, возвращены домой более 120 тысяч эвакуированных баткенцев.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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