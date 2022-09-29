Три миллиона крестьян могут остаться без ферм. Комментарий Минсельхоза

Это административные здания, МТФ, склады, кошары, здания незавершенного строительства, сельхозтехника и прочее.

Министерство сельского хозяйства прокомментировало заявление представителя инициативной группы крестьян Чуйской области Валентины Постовой о том, что из-за ошибки при приватизации 3 миллиона крестьян в Кыргызстане могут остаться без ферм.

В пресс-службе ведомства 24.kg сообщили, что с 1994 по 2004 год центром по земельной и аграрной реформе Минсельхоза приватизирован 421 объект. Это административные здания, МТФ, склады, кошары, здания незавершенного строительства, сельхозтехника и прочее.

«Необходимо отметить, что процесс приватизации в аграрном секторе не был завершен до конца, так как гражданам не были выданы документы, подтверждающие факт выполнения обязательств по договорам купли-продажи и аренды с последующим выкупом в связи с постановлением правительства от 29 ноября 2004-го № 874.

Утверждение Валентины Постовой о том, что «постановление № 874 Министерства сельского хозяйства не было согласовано с остальными ведомствами, разработано и принято кулуарно, из-за чего в дальнейшем возникла путаница», не соответствует действительности. Постановление было принято в соответствии с Законом «О приватизации государственной собственности в КР» с соблюдением всех правовых норм», — проинформировали редакцию.

В министерстве уверяют, что заинтересованы в скорейшем завершении процедур приватизации государственного имущества в аграрном секторе.

«Образована межведомственная рабочая группа по выработке предложений о порядке выдачи документов, подтверждающих выполнение договорных обязательств по объектам приватизации. Предложения в установленном порядке будут рассмотрены государственными органами для принятия решений», — подытожили в Минсельхозе.

Напомним, 27 сентября на пресс-конференции в 24.kg представитель инициативной группы крестьян Чуйской области Валентина Постовая сообщила, что 3 миллиона крестьян рискуют лишиться своих ферм и земельных участков по вине Министерства сельского хозяйства. Из-за допущенных при приватизации ошибок прокуратура через суды начала изымать имущество фермеров.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/246591/