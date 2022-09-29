МВД распространило видео задержания министра образования и науки КР

Пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызской Республики распространила видео задержания министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева.
Напомним, что глава министерства был задержан вчера в рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере (110 тысяч сомов) при зачислении в отечественные вузы иностранных студентов. Алмазбека Бейшеналиева задержали при получении взятки.
По итогам расследования уголовного дела общественности будет предоставлена полная информация.
URL: https://www.vb.kg/423076
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!