Манасчи Рысбай Исаков попал в книгу рекордов Гиннесса

Манасчы Рысбай Исаков попал в книгу рекордов Гиннесса.
Об этом редакции vb.kg сообщил директор театра "Манас" Азиз Биймырза уулу.
По его словам, манасчы рассказывал эпос "Манас" 124 часа.
"Манасчы Рысбай Исаков уже получил сертификат Книги рекордов Гиннесса", - сказал Биймырза уулу.
Напомним, 21 сентября текущего года в турецком городе Бурсе началась Неделя "Манаса". В ней принимали участие 14 манасчы из Кыргызстана, Казахстана и Турции.
По данным Минкультуры, мероприятие проводилось при поддержке президента Садыра Жапарова в рамках IV Всемирных игр кочевников и Недели "Манаса". Организатором является Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).
Отметим, отрывки выступления Исакова вызвали ряд негативных комментариев среди пользователей соцсетей. Манасчы Доолот Сыдыков заявил, что так нельзя рассказывать эпос. В свою очередь директор театра "Манас" Азиз Биймырза попросил не политизировать выступление манасчы.
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