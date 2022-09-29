Эрбол Султанбаев о задержании министра образования: Президент в курсе

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев прокомментировал задержание главы Минобразования Алмазбека Бейшеналиева.
"Президент Жапаров поставлен в курс относительно задержания министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева. Будет обеспечено всестороннее расследование данного дела", - сообщил Султанбаев.
Напомним, Бейшеналиев был задержан вечером 28 сентября. Его арестовали сотрудники МВД при поддержке бойцов спецназа. В ведомстве сообщили, что расследуется факт получения взятки в размере $110 тысяч Бейшеналиевым при зачислении иностранных студентов в местные вузы. При этом его приближенные утверждают, что министра подставили: в момент задержания ему подсунули $10 тысяч мечеными купюрами. Также в кабинете Бейшеналиева провели обыск.
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