Скандал в Орловке. Родители жалуются, что их детей сняли на фото для спонсоров детдома

По их словам, замакима без разрешения родителей повела учащихся 4 "В" и 5 "В" классов средней школы №2 Орловки на фото- и видеосъемку для спонсоров детского дома.

В Call-центр редакции Kaktus.media обратились жители Орловки с жалобой на замакима Кеминского района Айгуль Курманалиеву.

При живых родителях выдали за сирот

По их словам, замакима без разрешения родителей повела учащихся 4 "В" и 5 "В" классов средней школы №2 Орловки на фото- и видеосъемку для спонсоров детского дома.

"Замакима отвела детей на съемку перед спонсорами, будто это наши дети - сироты. Но мы, родители, не давали разрешения на изображение наших детей. Более того, детей сняли с уроков. Разозлило то, что она сказала детям не говорить ничего родителям, а она за это купит им мороженое. Спонсорам замакима сказала, что дети живут там. Хотя все эти дети живут у себя дома со своими родителями. При живых родителях выдали детей за сирот", - говорят родители.

Ради получения помощи спонсоров акимиат выставил детей сиротами. Классные руководители этих классов сказали, что отпустить детей на съемку им сказали директор и завуч школы. При этом во время съемки учителей оставили снаружи. А как же права детей? А как же наши родительские права? И зачем врать перед спонсорами?

Возмущенные родители пошли к акиму Кеминского района, он вызвал свою заместительницу и признал ее ошибку. Но замять дело не удалось, так как родители обратились в РОВД. Замакима уже вызывали на допрос.

"Мы, родители, требуем, чтобы аким и замакима покинули свои должности", - отметили они.

"Ошибку признала, готова нести ответственность"

Редакция связалась с Айгуль Курманалиевой. В разговоре с Kaktus.media она полностью признала свою вину и извинилась перед всеми.

"Инвесторы, которые купили по нашей просьбе мебель для центра помощи семье и детям "Нурмээайса", попросили провести видеосъемку с детьми для отчета своему руководству. Но так как это центр временного пребывания для детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, там не всегда есть постояльцы. Поэтому я просила детей из школы принять участие в съемке видео. Конечно, это моя ошибка. Сделала это в спешке. Я всего лишь хотела получить эту мебель для района, потому что она очень нужна центру. Более того, все лишние единицы мебели мы хотели через комиссию передать муниципальным детским садам и нуждающимся семьям", - сказала замакима.

Отмечу, что мороженым детей я угостила не для того, чтобы они умолчали о съемке, а просто так, после того как разговорилась с детьми. Кроме того, это была съемка не в детском доме, а в центре помощи семьям и детям.

Также Курманалиева подчеркнула, что организация, которая выделила помощь, помогает району уже давно, а сама она работает в акимиате уже более десяти лет.

Видео удалили

"Если бы я заранее это объяснила родителям, думаю, они бы не были против. Но времени было мало, и в спешке я допустила такую ошибку. За что прошу прощения у них. Я готова нести ответственность за это", - отметила она.

Видео было снято только для отчета, не для публикации где-то. После возмущения родителей все видеоматериалы с участием детей удалили.

Сейчас заявление родителей по незаконной видеосъемке детей рассматривает Кеминское РОВД.

"Говорили, что подключат ГКНБ. Но оттуда пока на допрос не вызывали. Если вызовут, то пойду. Еще раз повторюсь, что не избегаю ответственности за свою ошибку", - добавила Курманалиева.



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